Концерт Баскова сорвался из-за угрозы взрыва

16 ноября 2026, 17:28

SHOT: концерт Баскова в МГИК сорвался из-за сообщения о минировании

Николай Басков (Фото: Телеграм/baskovnikolay)

В учебно-творческом центре МГИК сорвался концерт Николая Баскова — зрителей вывели из здания за минуту до начала выступления после сообщения о взрывном устройстве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.