Концерт Баскова сорвался из-за угрозы взрыва
В учебно-творческом центре МГИК сорвался концерт Николая Баскова — зрителей вывели из здания за минуту до начала выступления после сообщения о взрывном устройстве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Шоу должно было начаться в 16:00, однако вместо песен поклонников ждала экстренная эвакуация. Сам артист успел попрощаться с фанатами, сфотографировался с ними и ухать на своем Rolls-Royce, пообещав еще встретиться.
Источник уточняет, что информация об угрозе взрыва оказалось ложной. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова снова обвинили в срыве концерта. Утверждалось, что музыкант опоздал на час, убегал от охранников и пел под фонограмму.
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