«Корова, которую продали, но украли»: Россиянке грозит срок за ложный донос

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о ложном доносе из-за коровы
Волгоградская область может осудить местную жительницу на срок до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос о краже коровы. Женщина купила животное на государственные средства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.



Ведомство завершило расследование в отношении жительницы Нехаевского района. В июне 2025 года она подписала контракт с соцзащитой на 120 тысяч рублей. На эти деньги женщина приобрела корову и сено, а также взяла на себя обязательство отчитываться о доходах от этого хозяйства.

В августе того же года она продала животное знакомой за 60 тысяч рублей и потратила эти деньги на личные нужды. Когда россиянка узнала, что в сентябре к ней приедут сотрудники соцслужбы для проверки, она решила скрыть факт продажи. Для этого она обратилась в полицию и заявила о краже коровы неизвестными лицами.

Правоохранители быстро выяснили, что заявительница лжет, и возбудили против неё уголовное дело о ложном доносе. Теперь женщине грозит лишение свободы.

