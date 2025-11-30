«Корова, которую продали, но украли»: Россиянке грозит срок за ложный донос

30 ноября 2025, 19:05

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о ложном доносе из-за коровы

Фото: Istock/Zolnierek

Волгоградская область может осудить местную жительницу на срок до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос о краже коровы. Женщина купила животное на государственные средства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.