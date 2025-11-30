«Корова, которую продали, но украли»: Россиянке грозит срок за ложный донос
Волгоградская область может осудить местную жительницу на срок до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос о краже коровы. Женщина купила животное на государственные средства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Ведомство завершило расследование в отношении жительницы Нехаевского района. В июне 2025 года она подписала контракт с соцзащитой на 120 тысяч рублей. На эти деньги женщина приобрела корову и сено, а также взяла на себя обязательство отчитываться о доходах от этого хозяйства.
В августе того же года она продала животное знакомой за 60 тысяч рублей и потратила эти деньги на личные нужды. Когда россиянка узнала, что в сентябре к ней приедут сотрудники соцслужбы для проверки, она решила скрыть факт продажи. Для этого она обратилась в полицию и заявила о краже коровы неизвестными лицами.
Правоохранители быстро выяснили, что заявительница лжет, и возбудили против неё уголовное дело о ложном доносе. Теперь женщине грозит лишение свободы.
