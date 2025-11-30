Российский таксист выгнал беременную на лютый мороз из-за просьбы включить печку
В Барнауле водитель такси высадил на улицу женщину на девятом месяце беременности. Инцидент произошёл после того, как пассажирки попросили его включить отопление в салоне. Об этом сообщает сайт altapress.ru.
Жительница города Ксения рассказала, что она с беременной подругой заказала такси. Когда они сели в машину, водитель разговаривал по телефону и не обращал на них внимания. По словам пассажирок, сиденья в автомобиле были очень холодными.
Они спросили таксиста, работает ли печка. Однако водитель проигнорировал их вопрос и продолжил телефонный разговор. После нескольких требований прекратить разговор и обратить на них внимание, мужчина отменил заказ и высадил женщин на улицу. На тот момент температура воздуха составляла около -20 градусов.
Ранее в Свердловской области таксист высадил клиента на трассе и угрожал пистолетом из-за невыгодного заказа.
