Российский таксист выгнал беременную на лютый мороз из-за просьбы включить печку

30 ноября 2025, 17:34

В Барнауле водитель такси высадил беременную женщину на улицу в -20°C

Фото: Istock/Olga Ihnatsyeva

В Барнауле водитель такси высадил на улицу женщину на девятом месяце беременности. Инцидент произошёл после того, как пассажирки попросили его включить отопление в салоне. Об этом сообщает сайт altapress.ru.