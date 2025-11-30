В Ленобласти машина каршеринга вылетела с трассы и упала на кладбище между могил
В Кировском районе Ленинградской области, около посёлка Мга, автомобиль каршеринговой компании Geely Cityray попал в дорожно-транспортное происшествие. Информацию об инциденте распространило издание «Подъём».
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате автомобиль полностью съехал с проезжей части, перевернулся и встал на крышу между захоронениями на местном кладбище.
На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа спасателей. На текущий момент известно, что водитель выжил в аварии. Однако точные сведения о состоянии его здоровья и характере полученных травм не поступали.
Несмотря на работу экстренных служб, повреждённый автомобиль до сих пор остаётся на территории кладбища. Службы ещё не приступили к его эвакуации.
