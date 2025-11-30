В Ленобласти машина каршеринга вылетела с трассы и упала на кладбище между могил

30 ноября 2025, 18:30

Под Петербургом каршеринговый Geely съехал с трассы и перевернулся на кладбище

Фото: Istock/nedomacki

В Кировском районе Ленинградской области, около посёлка Мга, автомобиль каршеринговой компании Geely Cityray попал в дорожно-транспортное происшествие. Информацию об инциденте распространило издание «Подъём».