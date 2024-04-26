«Крабовому королю» Кану вынесли приговор за организацию убийства

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Приморский краевой суд приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке. Об этом информирует РИА Новости.
Кана осудили за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд установил, что в 2010 года Кан организовал покушение на предпринимателя, который был причастен, по подозрению самого Кана, к покушению на его жизнь.
Так как фигурант скрывается от следствия за пределами России и находится в международном розыске, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В марте адвокаты «крабового короля» подали в суд прошение о закрытии дела, по причине смерти клиента. Но в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Так как фигурант скрывается от следствия за пределами России и находится в международном розыске, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В марте адвокаты «крабового короля» подали в суд прошение о закрытии дела, по причине смерти клиента. Но в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак