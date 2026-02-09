В Красноярске убившего школьницу приговорили к 23 годам колонии
В Красноярском крае суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы за зверское преступление. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Игорь, работавший с отцом школьницы, решил отомстить за конфликт с ним. В 2024 году он напал на дочь начальника, избил её и оставил в амбаре со свиньями в бессознательном состоянии в деревне Ушканка. Скрыть следы своего злодеяния не удалось. Правоохранительные органы быстро установили личность преступника. Теперь он обязан выплатить родным погибшей компенсацию в размере 6,1 миллиона рублей. Он так и не признал свою вину.
Ранее появилась информация, что группа мужчин устроила дебош в небоскрёбе ЖК «Neva Towers» в Москве. Очевидцы рассказали, что экстренные службы приехали на срочный вызов о минировании в 1-м Красногвардейском проезде.
Читайте также: