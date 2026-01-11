Сына и бывшую жену пропавшего в тайге Усольцева не смогли допросить
Следователи не смогли допросить вторую жену и сына-подростка Сергея Усольцева, пропавшего вместе со своей семьей в горной тайге Красноярского края. Об этом заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК региона Яна Сырымбетова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, потерпевшими по делу являются дети от первых браков супругов. Все они уже дали показания.
Однако у Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Сейчас он находится за границей, его точные контакты и местонахождение неизвестны, что делает допрос невозможным.
Собеседница агентства также отметила, что в семье Усольцевых не было конфликтов. До этого стало известно, куда направлялась семья Усольцевых в день исчезновения.
