Сына и бывшую жену пропавшего в тайге Усольцева не смогли допросить

11 января 2026, 09:15

СК не смог допросить сына и экс-жену пропавшего в красноярской тайге Усольцева

Фото: iStock/standret

Следователи не смогли допросить вторую жену и сына-подростка Сергея Усольцева, пропавшего вместе со своей семьей в горной тайге Красноярского края. Об этом заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК региона Яна Сырымбетова.