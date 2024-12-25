Красную площадь обследуют после сообщения о взрыве пиротехники

Фото: iStock/Olga Nazarova
На Красной площади в Москве произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По предварительной информации, очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. Согласно их словам, на месте был виден дым.
В настоящее время ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Химках взорвали салют в почтовом отделении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста
Задержаны все трое сбежавших из колонии в Нижнем Тагиле
Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
В настоящее время ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Химках взорвали салют в почтовом отделении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста
Задержаны все трое сбежавших из колонии в Нижнем Тагиле
Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
Екатерина Коршунова