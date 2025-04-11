В Екатеринбурге обнаружили элитный автомобиль с человеком без признаков жизни

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В Екатеринбурге внутри автомобиля марки Infiniti находится человек без признаков жизни.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, элитную иномарку нашли в Верх-Исетском районе города. Сейчас на месте работают спецслужбы. По словам источника, правоохранители будут разбивать окно, чтобы достать человека.
Ранее в столице сотрудница секс-шопа попыталась совершить суицид в конце рабочего дня.
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Анастасия Чубина