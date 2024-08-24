Криминальный авторитет покончил с собой в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области
Имевшего авторитетное влияние в криминальных кругах Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Ленинском городском округе Подмосковья этим вечером, 24 августа.
Тело 53-летнего Ражидина Михралиева обнаружили с огнестрельным ранением товарищи, сообщает Mash. По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за конфликта с другими представителями преступного мира.
Михралиева неоднократно судили за хранение наркотиков. Первый срок он получил в 1996 году за разбойное нападение. В 2013 году Ражидину пожаловали криминальный статус «вор в законе», после его назначили «смотрящим» за представителями преступности в Нижневартовске. Оттуда «вор в законе» был вынужден уехать из-за конфликта с местными бандами.
Отметим, что занятие высшего положения в преступной иерархии карается по статье 210.1 УК сроком от 8 до 15 лет.
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Михралиева неоднократно судили за хранение наркотиков. Первый срок он получил в 1996 году за разбойное нападение. В 2013 году Ражидину пожаловали криминальный статус «вор в законе», после его назначили «смотрящим» за представителями преступности в Нижневартовске. Оттуда «вор в законе» был вынужден уехать из-за конфликта с местными бандами.
Отметим, что занятие высшего положения в преступной иерархии карается по статье 210.1 УК сроком от 8 до 15 лет.
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Лия Мурадьян