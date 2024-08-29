Крымский мост перекрыли для автомобилей

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Временное перекрытие движения автотранспорта на Крымском мосту сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра, следящего за ситуацией на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские военные успешно отражают атаку украинских войск в регионе, в результате чего были сбиты два беспилотника над акваторией моря. В связи с этим принимаются меры по обеспечению безопасности на Крымском мосту.
Информация о причинах временного перекрытия движения и возможных последствиях будет обновляться по мере поступления новых данных.
Ранее сообщалось, что ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».
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По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские военные успешно отражают атаку украинских войск в регионе, в результате чего были сбиты два беспилотника над акваторией моря. В связи с этим принимаются меры по обеспечению безопасности на Крымском мосту.
Информация о причинах временного перекрытия движения и возможных последствиях будет обновляться по мере поступления новых данных.
Ранее сообщалось, что ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».
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Елена Перлова