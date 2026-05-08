Пожар на производстве в Ленобласти охватил 500 квадратных метров
В Ленинградской области тушат крупный пожар на мебельной фабрике. Возгорание произошло в складско‑производственном здании в городе Бугры на улице Шоссейная.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений активное горение происходило внутри здания. Согласно предварительной информации, огонь успел распространиться на площади 500 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекли 46 сотрудников экстренных служб и 19 единиц специализированной техники. Обстоятельства возникновения пожара уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Уфе пожар унес жизни трех человек. Возгорание произошло в четырехквартирном доме барачного типа.
