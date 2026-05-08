В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине полыхает пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине возник крупный пожар. Огонь охватил более 1,1 тысячи гектаров леса.
В местной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ситуацию осложняют сухая погода, сильный ветер, а также минная опасность на отдельных участках. Информацию приводят РИА Новости.
Тем временем в Ленинградской области произошло возгорание на мебельной фабрике. По данным регионального МЧС, пожар вспыхнул ранним утром в складском и производственном корпусе в городе Бугры на улице Шоссейная.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений внутри здания активно горело. По предварительным данным, площадь распространения огня достигла 500 квадратных метров. В тушении задействовали 46 спасателей и 19 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются, сведения о пострадавших не поступали.