В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине полыхает пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения горят тысячи гектаров леса
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине возник крупный пожар. Огонь охватил более 1,1 тысячи гектаров леса.



В местной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ситуацию осложняют сухая погода, сильный ветер, а также минная опасность на отдельных участках. Информацию приводят РИА Новости.

Тем временем в Ленинградской области произошло возгорание на мебельной фабрике. По данным регионального МЧС, пожар вспыхнул ранним утром в складском и производственном корпусе в городе Бугры на улице Шоссейная.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений внутри здания активно горело. По предварительным данным, площадь распространения огня достигла 500 квадратных метров. В тушении задействовали 46 спасателей и 19 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются, сведения о пострадавших не поступали.


Никита Кротов

