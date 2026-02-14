Крыша многоквартирного дома рухнула в российском городе

14 февраля 2026, 11:19

Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Тверской области

Фото: iStock/aoldman

В городе Торопце Тверской области частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.





По данным ведомства, все произошло 14 февраля. Причиной стали скопившиеся на крыше снежные массы. Сейчас проводится проверка, в рамках которой следователи выехали на место для осмотра и выяснения всех обстоятельств.

«В производстве органов следствия находится уголовное дело по факту не проведения ремонтно-восстановительных работ в данном жилом доме», — передает следком.