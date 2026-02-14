Крыша многоквартирного дома рухнула в российском городе
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега в Тверской области
В городе Торопце Тверской области частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, все произошло 14 февраля. Причиной стали скопившиеся на крыше снежные массы. Сейчас проводится проверка, в рамках которой следователи выехали на место для осмотра и выяснения всех обстоятельств.
«В производстве органов следствия находится уголовное дело по факту не проведения ремонтно-восстановительных работ в данном жилом доме», — передает следком.Ранее похожий инцидент произошел в Чебоксарах — там также частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Одной из возможных причин называют скопление снега на крыше.