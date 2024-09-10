Крысы, покойники и отчаяние: бездомная сибирячка ослепла, прожив 13 лет в колодце теплотрассы

Фото: istock / Motortion
Когда-то у 74-летней Галины Шныриковой была семья, работа и дом. После смерти супруга сибирячка осталась на улице, помочь ей решились только бездомные. Женщина просила милостыню возле церкви, а поселиться ей пришлось в колодце теплотрассы почти в центре Новосибирска, на улице Фабричной. 13 лет россиянка жила под землей.
В 2021 году жизнь Галины превратилась в сущий кошмар — она ослепла. Уже отчаявшаяся женщина ждала смерти, как вдруг про нее узнали волонтеры благотворительной организации «Маяк» и новосибирский видеоблогер Дмитрий Кабанов.
Герои достали россиянку из колодца, отправили в приют и сейчас помогают восстанавливать документы, чтобы женщина смогла получать пенсию и вернуть жизнь в нормальное русло. В материале «Радио 1» расскажем, как Галина оказалась в такой трудной ситуации.
Фото: istock /Srdjanns74
Помог с переездом видеоблогер Дмитрий Кабанов из Новосибирска. Он рассказал, что сейчас Галина обеспечена крышей над головой и проживает в хостеле. В первый день Галина помылась и проспала практически целые сутки. Он добавил, что женщина ничего не ест и все еще отходит от жизни на улице.
Волонтеры помогли россиянке с восстановлением документов, чтобы обеспечить ее пенсией и в дальнейшем оформить в дом престарелых.
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Герои достали россиянку из колодца, отправили в приют и сейчас помогают восстанавливать документы, чтобы женщина смогла получать пенсию и вернуть жизнь в нормальное русло. В материале «Радио 1» расскажем, как Галина оказалась в такой трудной ситуации.
Выбросили на помойкуШнырикова не всегда жила на улице. Она рассказала КП-Новосибирск, что 18 лет проживала без регистрации с мужчиной вблизи города. Они приобрели дом, вели хозяйство, работали на ТЭЦ. В 2008 году мужчина скончался от онкологии.
«Неожиданно на пороге появились его родственники с каким-то поддельным завещанием. Они меня выгнали, выбросили на помойку, как ненужную вещь. Вот так я осталась на улице. Родственников и знакомых, которые могли бы приютить и поддержать меня, в городе нет. Да мне даже стыдно было сказать им, что меня выгнали», — рассказала Галина.После этого женщина отправилась на новосибирский вокзал, там бездомные научили ее подбирать пакеты с пищей, которые выкидывают пассажиры. Ночевать приходилось на лавочках, под кустом. С наступлением зимы Галина вспомнила про колодцы теплотрассы, где до печальных обстоятельств часто бывала по работе. Так один из люков под мостом на улице Фабричной стал для россиянки убежищем. Тогда Галина верила, что это все временно и жизнь наладится.
Фото: istock /Srdjanns74
Встанешь, а рядом покойникОднако время летело быстро — прожив в 13 лет в колодце, женщина потеряла зрение. Пытаться выживать стало очень сложно — к счастью, пенсионерке помогли двое бездомных, которые жили там же.
«Они меня не бросили: кормили, ухаживали, заботились. Я им очень благодарна», — со слезами рассказывает Галина.Женщина очень тяжело вспоминает прожитые под землей годы.
«Бывало, утром встанешь, а рядом покойник. При мне такое было. Стала ребят будить: «Смотрите, Саня что-то не двигается». А он голый прям лежит, как мама родила. Ребята мне: «Да нет, он еще живой, теплый». Конечно теплый — трубы-то горячие, но только не дышит. В люке еще постоянно были крысы, они и сейчас там. Питаются теми же продуктами, что и мы. Ночью спать вообще невозможно. А самое страшное — это малолетки. Они ведут себя по отношению к нам очень агрессивно, могут даже напасть, убить», — описывает трудонсти жизни на уице Галина.
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Спасение и помощьТаких несчастных людей огромное множество, почти никто не верит в помощь извне и счастливый исход. Однако героине повезло и в канун Нового года о ней узнали волонтеры.
«Мы узнали о Галине Константиновне от нашего постояльца. Приехали посмотреть, как и где она вообще живет, и ужаснулись. Женщина 74 года, а она в этом колодце с крысами — в антисанитарных условиях да еще и абсолютно слепая. Мы с ней поговорили и предложили помощь, она согласилась переехать в хостел», — рассказал руководитель благотворительной организации «Маяк» Александр Алексеев.Фото: istock /KatarzynaBialasiewicz
Помог с переездом видеоблогер Дмитрий Кабанов из Новосибирска. Он рассказал, что сейчас Галина обеспечена крышей над головой и проживает в хостеле. В первый день Галина помылась и проспала практически целые сутки. Он добавил, что женщина ничего не ест и все еще отходит от жизни на улице.
Волонтеры помогли россиянке с восстановлением документов, чтобы обеспечить ее пенсией и в дальнейшем оформить в дом престарелых.
«Я 13 лет была бомжем. Люди, хочу к вам обратиться. Будьте добры друг к другу. Все мы ходим под Богом. Учите своих детей, как обращаться с нами. Мы такие же люди, как вы. Пожалуйста, прошу вас, помогайте друг другу. Спасибо вот этим людям, которые привезли меня сюда. Добра вам, здоровья. Спаси вас Господь!», — обратилась Галина к россиянам на YouTube-канале Кабанова.
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Алина Юрчак