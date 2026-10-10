Мужчина переехал во дворе дома малыша, который бежал его обнять

10 октября 2026, 01:50

В Италии друг семьи наехал на полуторагодовалого малыша, который бежал его обнять

Фото: iStock/sudok1

В Италии полуторагодовалый мальчик погиб после наезда фургона во дворе дома. Рядом с несовершеннолетним находились его родные, сообщает газета Leggo.