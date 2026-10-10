Мужчина переехал во дворе дома малыша, который бежал его обнять
В Италии полуторагодовалый мальчик погиб после наезда фургона во дворе дома. Рядом с несовершеннолетним находились его родные, сообщает газета Leggo.
Трагедия произошла в коммуне Саонара. За рулём транспортного средства находился 50-летний друг семьи, который вернулся с работы. Малыш бросился к нему, чтобы поздороваться и обнять, однако водитель не увидел ребёнка и сбил его. Пострадавший получил очень серьёзные травмы.
Отец мальчика, его четырёхлетний брат и близкие водителя вызвали медиков. Бригада скорой помощи прибыла оперативно и забрала малыша в больницу. Пациента доставили в отделение реанимации, но врачи не сумели его спасти. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее «Радио 1» передавало, что на юго-западе Москвы автобус насмерть сбил пешехода. Подробности читайте здесь.
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