Трамп заявил о готовности России заключить сделку по Украине и обвинил Зеленского в затягивании переговоров

15 января 2026, 04:43

Трамп: Путин готов заключить сделку по Украине, а Зеленский затягивает переговоры

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности России заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, возложив ответственность за промедление в переговорах на Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью агентству Reuters.





По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин проявил большую готовность к сделке, чем украинская сторона.



Ранее сообщалось, что Украина в течение следующего десятилетия потребовала 800 млрд евро, однако Венгрия отказалась быть частью программы кредитования.



