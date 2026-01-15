Трамп заявил о готовности России заключить сделку по Украине и обвинил Зеленского в затягивании переговоров
Трамп: Путин готов заключить сделку по Украине, а Зеленский затягивает переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности России заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, возложив ответственность за промедление в переговорах на Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью агентству Reuters.
По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин проявил большую готовность к сделке, чем украинская сторона.
Ранее сообщалось, что Украина в течение следующего десятилетия потребовала 800 млрд евро, однако Венгрия отказалась быть частью программы кредитования.
Свитер Лаврова с надписью «СССР» назвали «вызовом всему миру» и США
9 января Трамп сказал, что Соединенные Штаты будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины при нападении на ее территорию.
Напомним, президент России 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.