В Саратове полицейский вломился в дом к женщине с ребёнком в поисках «жены»

06 октября 2025, 13:10

В Саратове полицейский проник в дом к женщине с ребёнком ночью

Фото: Istock/Astrid860

В Саратове сотрудник полиции проник ночью в частный дом, где находились женщина с ребёнком. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».