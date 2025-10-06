В Саратове полицейский вломился в дом к женщине с ребёнком в поисках «жены»
В Саратове сотрудник полиции проник ночью в частный дом, где находились женщина с ребёнком. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Мужчина пролез через крышу и начал кричать бессвязные фразы, утверждая, что ищет жену. Жительница с дочерью в испуге выбежали на улицу и вызвали полицию. Приехавший наряд ограничился фразой «разбирайтесь сами» и уехал.
Позже установили, что нарушителем оказался капитан полиции Ленинского района. У него нет жены. По имеющимся сведениям, у «жениха» есть влиятельные родственники и финансовые возможности. Пострадавшие опасаются, что эти обстоятельства могут помешать возбуждению уголовного дела.
