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Кровля частного дома загорелась в Люберцах на площади 200 квадратов

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В подмосковных Люберцах загорелась кровля частного дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.



Инцидент произошел в деревне Чкалово на улице Первомайской, дом 21. Жильцы покинули здание еще до приезда спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в пятницу, 12 июня, в башкирской деревне Зинино загорелся частный кирпичный дом. Инцидент произошел на улице Ракитовой, 35. Площадь строения составляла 99 квадратных метров.

Благодаря оперативным совместным действиям сотрудников МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы, возгорание удалось быстро ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.

Никита Кротов

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