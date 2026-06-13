Кровля частного дома загорелась в Люберцах на площади 200 квадратов
В подмосковных Люберцах загорелась кровля частного дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Инцидент произошел в деревне Чкалово на улице Первомайской, дом 21. Жильцы покинули здание еще до приезда спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в пятницу, 12 июня, в башкирской деревне Зинино загорелся частный кирпичный дом. Инцидент произошел на улице Ракитовой, 35. Площадь строения составляла 99 квадратных метров.
Благодаря оперативным совместным действиям сотрудников МЧС России и Управления пожарной охраны Уфы, возгорание удалось быстро ликвидировать. В результате происшествия пострадавших нет.
Читайте также: