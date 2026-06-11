При ночном пожаре в Иркутской области погибли ребёнок и взрослый
Ночью в посёлке Большой Луг Иркутской области загорелся частный дом. В результате трагического инцидента погибли два человека, передает Telegram-канал Babr Mash.
Когда спасатели прибыли на место, крыша здания уже полностью полыхала. Местные жители сообщили огнеборцам, что внутри могут находиться люди. Пламя удалось потушить примерно за полчаса. После разбора завалов в помещении обнаружили тела взрослого и ребёнка. Ещё один человек получил травмы.
Ранее «Радио 1» передавало, что легковой автомобиль на полном ходу влетел в здание пожарного депо в Грозном, в результате чего погибли два сотрудника МЧС. Ещё пятеро пострадали: троих госпитализировали, двое получили ушибы разной степени тяжести.
В ночь на 11 июня стало известно, что фрагмент палки для ходьбы, который нашли в ходе недавних масштабных поисков пропавших Усольцевых, создает некоторые противоречия. Дело в том, что очевидцы, которые пересекались с семьей перед их исчезновением, ни разу не упоминали об этом предмете.
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