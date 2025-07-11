Круизный лайнер «Баргузин» протаранил буксир при спуске на воду на Байкале

11 июля 2025, 15:37

Фото: istockphoto / dmitribaburi

Новый круизный лайнер «Баргузин», призванный стать жемчужиной туризма на Байкале, повредил буксир при спуске на воду в Иркутске. 87-метровое судно, рассчитанное на 144 пассажира, столкнулось с небольшим буксиром.





По информации телеграм-канала 112, серьезных последствий удалось избежать, если не считать суеверий.



Лайнер «Баргузин» будет курсировать по Байкалу, предлагая туристам доступ к отдаленным локациям, таким как остров Ярки и курорт «Хакусы». На борту предусмотрены различные удобства: ресторан, тренажерный зал и развлекательные зоны.





«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — отметили в публикации.

