Круизный лайнер «Баргузин» протаранил буксир при спуске на воду на Байкале
Новый круизный лайнер «Баргузин», призванный стать жемчужиной туризма на Байкале, повредил буксир при спуске на воду в Иркутске. 87-метровое судно, рассчитанное на 144 пассажира, столкнулось с небольшим буксиром.
По информации телеграм-канала 112, серьезных последствий удалось избежать, если не считать суеверий.
Лайнер «Баргузин» будет курсировать по Байкалу, предлагая туристам доступ к отдаленным локациям, таким как остров Ярки и курорт «Хакусы». На борту предусмотрены различные удобства: ресторан, тренажерный зал и развлекательные зоны.
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — отметили в публикации.Напомним, на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров.