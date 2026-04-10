«Никто мне ничего не сделает»: курьер напал женщину после замечания
В Новосибирске курьер напал на женщину после того, как она сделала ему замечание за езду по тротуару, а при попытке скрыться сбил случайного прохожего. Об этом kp.ru рассказал муж пострадавшей.
Инцидент произошел 4 апреля у дома №64/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Женщина указала нарушителю на то, что он едет по пешеходной зоне.
В ответ тот отреагировал агрессивно: начал угрожать ей и окружающим, кричал, что ему «никто ничего не сделает», и погнался за ней. На записях с камер видеонаблюдения видно, как сибирячка убегает от курьера.
Пытаясь скрыться прежним маршрутом, мужчина сбил случайного прохожего и повредил ему коленный сустав. У пострадавшего теперь плохо сгибается нога, ему назначили МРТ.
Семья новосибирцев обратилась в полицию. Сейчас личность курьера устанавливается, ведется проверка.
