Крупнейший склад боеприпасов загорелся в Чаде

Фото: istock/Oleksiy Samsonov
В столице Чада Нджамене вспыхнул крупнейший склад боеприпасов. Министр иностранных дел страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт происшествия.
Как сообщает Франк Пресс со ссылкой на свои источники, в результате пожара очевидцы слышали «очень мощные взрывы» на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта Нджамены. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.
О пострадавших пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек. 1 военный погиб.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что взрыв на полигоне не связан с саботажем или международной ситуацией. По её словам, произошла трагическая случайность.
Читайте также:
Мощный взрыв прогремел на военном заводе Mesko в Польше, есть жертвы
На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео
В Конотопе под Сумами прогремел взрыв
О пострадавших пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек. 1 военный погиб.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что взрыв на полигоне не связан с саботажем или международной ситуацией. По её словам, произошла трагическая случайность.
Читайте также:
Мощный взрыв прогремел на военном заводе Mesko в Польше, есть жертвы
На газозаправочной станции в Армении произошел мощный взрыв — видео
В Конотопе под Сумами прогремел взрыв
Никита Иванов