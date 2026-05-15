Пожар произошел в московской многоэтажке
В многоэтажном жилом доме на востоке Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировали в здании, расположенном на 9-й улице Соколиной горы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Обстоятельства и причины случившегося выясняются. В настоящее время на месте работают пожарные подразделения.
Ранее пожар вспыхнул на территории кремлевского комплекса в районе Измайлово. Как сообщил источник «Известий», по предварительным данным, огонь охватил кровлю строения на площади 200 квадратных метров.
Отмечается, что пламя распространилось по крыше двухэтажного металлического здания складского типа. Прибывшие на место экстренные службы наблюдали густой дым с кровли.
Читайте также: