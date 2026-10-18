Крупный пожар произошел на военной базе в одной стране
Крупный пожар произошел на военной базе «Уэйнрайт» в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что возгоранию предшествовал «серьезный инцидент», но его подробностей не привел. Политик добавил, что есть пострадавшие, однако их точное число пока неизвестно.
Премьер региона Даниэль Смит назвала пожар «крупным и трагическим», а также отметила, что произошедшее затронуло многих военных. Власти Альберты находятся в тесном контакте с правительством Канады и лидером страны.
Ранее сообщалось, что в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort в городе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш произошел пожар, жертвами которого стали 10 туристов.
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