Крупный пожар произошел в Симферополе
Крупное возгорание произошло в Симферополе. Как уточнили в региональном главке МЧС России, сухая растительность загорелась на площади в шесть гектаров.
Спасатели задействовали вертолет, выполнено уже четыре сброса воды. Пожар ликвидируют 30 единиц техники и 157 человек.
«В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар. Вблизи с. Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на шести гектарах», — сказано в публикации.
В минувшую пятницу, 25 июля, на юге столицы произошел пожар в многоэтажке на Загородном шоссе. Проводилась эвакуация жителей дома. Возгорание было на балконе 11-ого этажа.