Крупный пожар произошел в Симферополе

27 июля 2025, 17:27

Фото: istockphoto/grafoto

Крупное возгорание произошло в Симферополе. Как уточнили в региональном главке МЧС России, сухая растительность загорелась на площади в шесть гектаров.





Спасатели задействовали вертолет, выполнено уже четыре сброса воды. Пожар ликвидируют 30 единиц техники и 157 человек.





«В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар. Вблизи с. Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на шести гектарах», — сказано в публикации.