Крупный пожар уничтожил четыре квартиры в Сахалинской области

15 декабря 2025, 06:01

МЧС: четыре квартиры сгорели в результате пожара в Сахалинской области

Фото: iStock/grafoto

В Ногликском районе Сахалинской области произошёл серьёзный пожар, спаливший четыре квартиры. Сообщение об этом поступило 15 декабря от регионального управления МЧС.





Инцидент зафиксировали около 01:30 по местному времени (17:30 МСК). К ликвидации возгорания привлекли расчёты местной пожарной части и подразделения компании «Газпром».



«Четыре квартиры сгорели, еще одну пытались спасти с помощью техники и спецтранспорта МЧС», — сообщили в ведомстве.