Крупный пожар уничтожил четыре квартиры в Сахалинской области
В Ногликском районе Сахалинской области произошёл серьёзный пожар, спаливший четыре квартиры. Сообщение об этом поступило 15 декабря от регионального управления МЧС.
Инцидент зафиксировали около 01:30 по местному времени (17:30 МСК). К ликвидации возгорания привлекли расчёты местной пожарной части и подразделения компании «Газпром».
«Четыре квартиры сгорели, еще одну пытались спасти с помощью техники и спецтранспорта МЧС», — сообщили в ведомстве.На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Спасатели оценивают масштабы ущерба от пожара и принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.