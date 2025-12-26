Крупный пожар вспыхнул на стройрынке в подмосковных Химках

26 декабря 2025, 00:58

Крупный пожар вспыхнул на стройрынке в деревне Брехово подмосковных Химкок

Фото: iStock/grafoto

Сильный пожар охватил несколько нежилых зданий в деревне Брехово подмосковных Химок. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС.





Возгорание случилось на строительном рынке. Предварительно, в полыхающем двухэтажном здании расположены магазин пиломатериалов и автомастерские. Запах гари сильный, он уже распространился на соседние населенные пункты.



Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 57 специалистов и 18 единиц техники, в том числе 27 человек и 9 единиц техники от МЧС России.



Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.



