Крупный пожар вспыхнул на стройрынке в подмосковных Химках
Сильный пожар охватил несколько нежилых зданий в деревне Брехово подмосковных Химок. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС.
Возгорание случилось на строительном рынке. Предварительно, в полыхающем двухэтажном здании расположены магазин пиломатериалов и автомастерские. Запах гари сильный, он уже распространился на соседние населенные пункты.
Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 57 специалистов и 18 единиц техники, в том числе 27 человек и 9 единиц техники от МЧС России.
Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.
