Крупное ДТП с участием девяти машин произошло на МКАДе
На МКАДе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ, публикуя кадры с места события.
По словам одного из водителей, сначала на магистрали столкнулись лишь две машины. Однако затем другие авто стали «влетать» в транспортные средства, которые стояли на аварийной остановке.
Проблема заключалась в том, что водители не выставили предупреждающий знак.
На место ДТП оперативно прибыли врачи скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим. Сотрудники ГИБДД также работают на месте аварии. Для перемещения поврежденных транспортных средств вызвали эвакуатор.
