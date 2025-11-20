«Отделался легкой травмой»: Москвич чудесным образом выжил после падения с девятого этажа

20 ноября 2025, 06:59

«МК»: Житель Москвы не получил ни одной тяжелой травмы после падения с девятого этажа

Фото: iStock/gorodenkoff

Москвич чудесным образом выжил после падения с девятого этажа и не получил опасных для жизни травм. Он провел в больнице всего одни сутки, передает «Московский комсомолец».





Инцидент произошел во вторник днем на Медынской улице. Прохожих испугал лежащий на земле мужчина, они немедленно вызвали экстренные службы.



Прибыли медики, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу для полного обследования.



