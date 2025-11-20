«Отделался легкой травмой»: Москвич чудесным образом выжил после падения с девятого этажа
«МК»: Житель Москвы не получил ни одной тяжелой травмы после падения с девятого этажа
Москвич чудесным образом выжил после падения с девятого этажа и не получил опасных для жизни травм. Он провел в больнице всего одни сутки, передает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел во вторник днем на Медынской улице. Прохожих испугал лежащий на земле мужчина, они немедленно вызвали экстренные службы.
Прибыли медики, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу для полного обследования.
Результаты осмотра поразили врачей: упав с 30-метровой высоты, мужчина получил лишь компрессионный перелом позвоночника. Эта травма не представляет угрозы для жизни.
Специалисты поместили пациента в реанимацию на сутки для наблюдения, после чего выписали.
Удачливый мужчина родом из Кемеровской области. Он работает инженером и уже много лет живет в Московском регионе. Обстоятельства его падения с высоты в настоящее время выясняет полиция.