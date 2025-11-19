«Стоят уже сутки»: Автобус с российскими туристами оказался в ловушке на размытом мосту во Вьетнаме
Baza: Российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся реки
Группа российских туристов застряла на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения. Уже более суток 20 человек не могут покинуть автобус, стоящий на полусмытом мосту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Автобус с туристами выехал из Нячанга в Дананг 17 ноября, планируя вернуться обратно на следующий день. Однако разлившаяся река остановила ход транспорта и заблокировала людям путь.
Среди пассажиров находятся подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы были запланированы вылеты в Россию на 19 и 20 ноября, но теперь россиян больше беспокоит, сумеют ли они выжить.
На мосту также застряли грузовики и автобусы с туристами из Китая и Вьетнама. По словам очевидцев, местную деревню накрыло водой «по самые крыши». Спасательные работы в этом районе не ведутся.
Туристам удалось связаться только с консульством в Дананге, которое подтвердило, что знает их местонахождение. Однако «утешительных новостей нет».