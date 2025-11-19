«Стоят уже сутки»: Автобус с российскими туристами оказался в ловушке на размытом мосту во Вьетнаме

19 ноября 2025, 23:22

Baza: Российские туристы застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся реки

Фото: iStock/Bilanol

Группа российских туристов застряла на мосту во Вьетнаме из-за сильного наводнения. Уже более суток 20 человек не могут покинуть автобус, стоящий на полусмытом мосту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.





Автобус с туристами выехал из Нячанга в Дананг 17 ноября, планируя вернуться обратно на следующий день. Однако разлившаяся река остановила ход транспорта и заблокировала людям путь.



Среди пассажиров находятся подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы были запланированы вылеты в Россию на 19 и 20 ноября, но теперь россиян больше беспокоит, сумеют ли они выжить.



