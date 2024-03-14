Крупную партию «человеческих лиц» задержали на российско-эстонской границе

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В Ленинградской области на границе с Эстонией таможенники задержали мужчину с силиконовыми лицами. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как сообщает издание, 90 силиконовых муляжей человеческих лиц обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП «Ивангород». Общий вес «лиц» достигает 7,4 килограмм.
Сам гражданин пояснил, что модели он купил в России для доставки в Эстонию. При этом владелец любопытных товаров сообщил, что декларации на провоз товаров у него нет, а чек он не сохранил. Сотрудники таможни решили, что он везёт муляжи к себе на продажу, поэтому изъяли всё.
В отношении мужчины возбуждено дело по административной статье.
Ранее стало известно, что таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сам гражданин пояснил, что модели он купил в России для доставки в Эстонию. При этом владелец любопытных товаров сообщил, что декларации на провоз товаров у него нет, а чек он не сохранил. Сотрудники таможни решили, что он везёт муляжи к себе на продажу, поэтому изъяли всё.
Ранее стало известно, что таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак