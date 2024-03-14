Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крупную партию «человеческих лиц» задержали на российско-эстонской границе

Крупную партию «человеческих лиц» задержали на российско-эстонской границе

ФТС обнаружила в рюкзаке у приезжего из Эстонии 7 килограммов силиконовых лиц
14 марта 2024, 14:19
Фото: istock / Chalabala

Фото: istock / Chalabala

В Ленинградской области на границе с Эстонией таможенники задержали мужчину с силиконовыми лицами. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как сообщает издание, 90 силиконовых муляжей человеческих лиц обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП «Ивангород». Общий вес «лиц» достигает 7,4 килограмм.

Сам гражданин пояснил, что модели он купил в России для доставки в Эстонию. При этом владелец любопытных товаров сообщил, что декларации на провоз товаров у него нет, а чек он не сохранил. Сотрудники таможни решили, что он везёт муляжи к себе на продажу, поэтому изъяли всё.


В отношении мужчины возбуждено дело по административной статье.

Ранее стало известно, что таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
#дело
#мужчины
#сотрудники
#таможня
#эстония
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки
112: В Твери загорелся утеплитель на фасаде строящейся многоэтажки
14 марта 2024, 13:35

Фото: iStock/Muhammad Tahreer Abbas

В Твери в недостроенной многоэтажке вспыхнул утеплитель на фасаде здания. Происшествие привлекло внимание местных жителей, которые засняли страшные кадры на камеры своих телефонов, сообщает 112.
Сегодня жители Московского района Твери могут увидеть настоящее «фаер-шоу» — на Бурашевском шоссе на здании недостроенной многоэтажки полыхает утеплитель. Площадь возгорания достаточно приличная, практически в высоту самой новостройки.

Жители начали снимать пожар на камеры своих смартфонов, страшные кадры быстро распространились в сети. От охваченной пламенем постройки в небо валит черный дым.

По предварительным данным, пострадавших нет, рабочие успели выбежать на улицу. Причины возгорания устанавливаются.




Читайте также:

Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри
#пожар
#112
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Дмитрова избил глухонемую женщину-таксиста 8 марта и был отправлен в СИЗО
14 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителя Дмитрова, который совершил противоправное деяние и избил глухонемую женщину-таксиста, отправили в СИЗО до 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Фигурант дела в канун Международного Женского Дня 8 марта не нашел ничего лучше, чем избить женщину, которая работает водителем в такси. Ситуация произошла во время движения на автостраде на улице Советской.

Мужчина ехал на пассажирском сиденье в машине со своей дочерью и посчитал, что такси не уступило им дорогу. Остановив свое транспортное средство, мужчина вышел из машины и, разбив стекло, начал наносить телесные повреждения женщине-водителю. Позже хулиган сообщил, что принял ее за мужчину.

Злоумышленник покинул место происшествия, но через несколько минут вернулся и принес извинения пострадавшей. Очевидцы происшествия сняли все на видео и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Был составлен протокол о нарушении, мужчина свою вину признал, однако очень настаивал на своем заключении под домашний арест, а не под стражу. Теперь до 11 мая он будет находиться в СИЗО.

Читайте также:

Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области

Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
#происшествие
#женщины
#наказание
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерку жестоко пытали и отрубили ей голову ради ограбления в Нижегородской области
Пенсионерке отрубили голову ради ограбления в Нижегородской области
14 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/blinow61

Неизвестные пытали пенсионерку, а потом отрубили ей голову ради старинных монет и антиквариата неуточненной ценности. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, тело 69-летней женщины было обнаружено в ее частном доме в Ветлуге на улице Горького. У пенсионерки были связаны руки, отрублена голова, а на теле были сильные следы побоев. Предполагается, что женщину пытали, чтобы она рассказала, где хранит свои ценности.

Полиция обнаружила у пенсионерки множество старинных вещей, в том числе монеты. Однако ценность их не установлена. В настоящее время личность преступников не установлена. Ведутся необходимые следственные действия.

Читайте также:

В Москве 85-летняя пенсионерка случайно сожгла себя, неудачно покурив в вытяжку

Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры обессиленную пенсионерку

«Заставили подметать»: Парикмахерская, где мастер «наказала» пенсионерку, закрылась
#полиция
#ценности
#женщины
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Подмосковья похитил из магазина более 20 пачек сливочного масла
14 марта 2024, 12:08

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Более 20 упаковок сливочного масла попытался вынести из одного из подмосковных магазинов 32-летний житель Реутова, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу нажатой тревожной кнопки. На месте они выяснили, что мужчина подошёл к магазинным холодильникам, выбрал сливочное масло определённой марки, сложил 21 упаковку товара в рюкзак и попытался выйти из магазина, не заплатив. Охранник заметил это и включил тревогу», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали неудачливого злоумышленника и доставили в отделение полиции. Там мужчина сознался, что похитил масло, чтобы потом его продать. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Читайте также:

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри

СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
#кража
#росгвардия
#подмосковье
#московская область
#происшествие
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ будет уведомлено об атаке ВСУ на станцию
14 марта 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Дрон ВСУ сбросил безоболочное взрывное устройство в пяти метрах от топливных баков на территории Запорожской атомной электростанции. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже побывали на месте происшествия.
В официальном телеграм-канале станции её руководитель рассказал, что сотрудники агентства побывали на станции, осмотрели место, куда был сброшен заряд, зафиксировали всё происшедшее с помощью фотосъёмки. Руководство МАГАТЭ будет обо всём проинформировано надлежащим образом, заверил Черниченко.

Он отметил, что взрывчатка, к счастью, не попала непосредственно в баки с дизельным топливом, а сдетонировала рядом, иначе последствия могли быть катастрофическими. Никто из персонала станции, а также устройства и оборудование объекта, в результате обстрела не пострадали, заключил директор ЗАЭС.

Читайте также:

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС шаткая

Эксперты МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС
#оборудование
#взрывчатка
#сотрудники
#станции
#магатэ
#заэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
Bild: В Германии убили 27-летнюю украинку, а её дочь и мама пропали без вести
14 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/picturesd

В Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести, ведутся их поиски. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести. Их ищут уже три дня.

Мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.

Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей, которые она потратила в онлайн-казино.

Читайте также:

«УП»: Украинка рассказала об унижениях в Израиле

Украинка бросила ВСУ ради воссоединения с семьей в ДНР

Klymenko Time: 16-летняя украинка заменила отчество на «матчество»
#деньги
#автомобили
#лечение
#мать
#онлайн
#девушка
#всу
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгороде
Гладков сообщил о погибшем жителе Белгорода в результате атаки ВСУ
14 марта 2024, 09:12

Фото: iStock/trikolor

Российская система ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, один мирный житель погиб в своем автомобиле при обстреле, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате украинской атаки в Белгороде повреждены два частных дома, также пострадало здание учреждения здравоохранения. Там пробита кровля и повреждены два верхних этажа. Кроме того, поврежден один легковой автомобиль.
Информация о других последствиях на земле еще уточняется.

По данным Shot, ВСУ обстреляли Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО.

Читайте также:

Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях

Гладков: В белгородском селе Прохоровка сдетонировали два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
#автомобиль
#водитель
#здание
#кровля
#дома
#telegram
#информация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины
14 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/fotoember

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, которая собирала информацию о ВС РФ для спецслужб Украины. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.
«Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — говорится в сообщении ведомства.

При обыске у задержанной обнаружена переписка с представителем спецслужб Украины, в которой её просят за денежное вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить наличие беспилотников в одном районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее также сообщалось, что в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ.

Читайте также:

В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов

ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
#дело
#уголовное дело
#фсб
#теракт
#сотрудники
#вс рф
#минобороны
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ
ФСБ: в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить продукты для ВС РФ
14 марта 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК), действующей в интересах ГУР Минобороны Украины, которые собирались отравить гуманитарную помощь, предназначенную для ВС РФ, а также жителей новых регионов России. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что задержанные являются жителями Петербурга и приверженцами праворадикальной идеологии. По предварительным данным, они также планировали устроить теракты в регионе.

«По заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки они намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, гуманитарная помощь также предназначалась для жителей новых регионов России. Сотрудники ФСБ задержали членов «РДК»*. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов

ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии

В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

*признан в РФ террористической организацией и запрещен
#дело
#помощь
#уголовное дело
#продукты
#фсб
#гуманитарная помощь
#сотрудники
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф