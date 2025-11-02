Достижения.рф

На юго-западе Москвы сорвалась люлька с рабочими

В Москве оборвался трос строительной люльки на уровне 10-го этажа
Фото: Istock/Anton Novikov

На юго-западе Москвы произошёл инцидент со строительной люлькой. Подробности сообщает 360.ru.



На многоквартирном доме по улице Академика Чаломея оборвался трос, к которому была прикреплена люлька с рабочими. Конструкция упала с высоты между десятым и одиннадцатым этажами. Авария произошла в ходе проведения капитального ремонта здания.

По предварительной информации, люди не пострадали. Рабочие самостоятельно покинули конструкцию после её падения. Экстренные службы уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве, в жилом доме на улице Обручева, кабина лифта начала падение с уровня тринадцатого этажа. Внутри в этот момент находилась женщина.

Ольга Щелокова

