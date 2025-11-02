На юго-западе Москвы сорвалась люлька с рабочими
На юго-западе Москвы произошёл инцидент со строительной люлькой. Подробности сообщает 360.ru.
На многоквартирном доме по улице Академика Чаломея оборвался трос, к которому была прикреплена люлька с рабочими. Конструкция упала с высоты между десятым и одиннадцатым этажами. Авария произошла в ходе проведения капитального ремонта здания.
По предварительной информации, люди не пострадали. Рабочие самостоятельно покинули конструкцию после её падения. Экстренные службы уточняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве, в жилом доме на улице Обручева, кабина лифта начала падение с уровня тринадцатого этажа. Внутри в этот момент находилась женщина.
Читайте также: