Купание в необорудованном месте закончилось гибелью российского школьника

11 июля 2026, 07:31

На озере в Татарстане утонул 15-летний подросток

Фото: iStock/Олег Копьёв

15-летний мальчик утонул в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики в своем канале в мессенджере Max.