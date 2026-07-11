Купание в необорудованном месте закончилось гибелью российского школьника
15-летний мальчик утонул в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла днем 10 июля на озере возле села Сухие Курнали. Сигнал о происшествии поступил по системе «Глонасс-112» в 14:11. Очевидцы вытащили подростка из воды и передали прибывшим на место медикам, однако спасти его не смогли.
Предварительно, школьник купался в непредназначенном для этого месте, что привело к трагедии. В настоящее время точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области с начала летнего сезона на воде погибли 21 человек, семь из которых — дети. Только в Новокузнецке утонули пять человек, в том числе один ребенок. Основными причинами гибели становятся алкоголь и посещение неофициальных пляжей.
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