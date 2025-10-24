Купающегося в шторм туриста унесло течением на глазах у семьи
Немецкий турист погиб на французском острове Корсика, пишет The Brussels Times.
45-летний мужчина отправился купаться во время шторма вместе с женой и двума детьми — 9 и 13 лет. Внезапный подъем уровня воды в реке унес его от берегов на глазах у семьи.
В четверг, 23 октября, спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Его супругу и детей удалось спасти, сообщили экстренные службы.
Похожий случай произошел накануне в Австралии, где турист-серфер погиб во время спасения своего друга. Подробности в нашем материале.
