Купающегося в шторм туриста унесло течением на глазах у семьи

Немецкого туриста унесло течением на глазах у семьи на Корсике, он погиб
Фото: istockphoto/OceanProd

Немецкий турист погиб на французском острове Корсика, пишет The Brussels Times.



45-летний мужчина отправился купаться во время шторма вместе с женой и двума детьми — 9 и 13 лет. Внезапный подъем уровня воды в реке унес его от берегов на глазах у семьи.

В четверг, 23 октября, спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Его супругу и детей удалось спасти, сообщили экстренные службы.

Похожий случай произошел накануне в Австралии, где турист-серфер погиб во время спасения своего друга. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

