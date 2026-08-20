Водитель проехал на желтый свет и спровоцировал жесткое ДТП
В центре Санкт-Петербурга два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке и вылетели на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, в результате ДТП различные травмы получили шесть человек. По словам очевидцев, причиной стала попытка одного из водителей проехать перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора.
В настоящий момент причины и обстоятельства аварии выясняются. Ход проверки находится под контролем прокуратуры Центрального района.
Ранее сообщалось, что смертельная массовая авария произошла на трассе в Приморском крае. На 624-м километре автомобильной дороги А-370 «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) столкнулись грузовик з и два легковых автомобиля.
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