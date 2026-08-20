Водитель проехал на желтый свет и спровоцировал жесткое ДТП

20 августа 2026, 19:27

Шесть пешеходов пострадали в ДТП с двумя иномарками в центре Петербурга

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Санкт-Петербурга два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке и вылетели на тротуар, где находились пешеходы. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.