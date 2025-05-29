Купивших спиртное подросткам для кровавой вечеринки в Байкальске задержали

29 мая 2025, 17:36

Задержаны подозреваемые в покупке алкоголя несовершеннолетним в Байкальске

Фото: Istock/Igor Vershinsky

В Следственном комитете по Иркутской области сообщили о задержании двух человек — мужчины подозреваются в покупке алкоголя для подростков, четверо из которых стали жертвами убийства.





Расследование уголовного дела находится под контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Вскоре после трагического инцидента в Байкальске Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело по факту продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно материалам следствия, группа молодых людей проводила время в частном доме, и в какой-то момент один из них напал на остальных с ножом.





«Два подозреваемых, обвиняемых по статье 151 УК России (вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия), были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК России и допрошены следователями СК», — сообщили в ведомстве.