Пауэрбанк взорвался на теплоходе — видео
У россиянки взорвался пауэрбанк во время поездки на теплоходе в Эквадоре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, Ангелина вместе с мужем прилетела на Галапагосские острова и направлялась к следующей точке маршрута. На верхней палубе теплохода девушка включила внешний аккумулятор и начала заряжать iPhone. В этот момент пауэрбанк, лежавший в сумке, внезапно загорелся и взорвался. Ангелина успела отбросить сумку, а устройство затем выбросили за борт.
Серьёзных последствий удалось избежать. Россиянка получила ожог пальца, а на футболке и сумке остались следы возгорания.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном ТЦ «О’Депо» в Одинцово. По информации Baza, в куртке посетителя сдетонировал iPhone. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, его госпитализировали, посетителей торгового центра эвакуировали.
