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В премиальном яхт-клубе Москвы загорелась плавучая баня, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что огонь охватил парную в Royal Yach Club еще на берегу. Пламя распространилось сразу по всему зданию, площадь которого составляет около 40 квадратных метров. Стоимость бани оценивается в 14,5 миллиона рублей.
Посетители клуба вовремя эвакуировались, никто из них не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Обстоятельство произошедшего еще уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.
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Посетители клуба вовремя эвакуировались, никто из них не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Обстоятельство произошедшего еще уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.
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Ольга Енгалычева