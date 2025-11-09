В Ростовской области столкнулись два теплохода
В результате столкновения двух теплоходов на реке Дон в Ростовской области обошлось без жертв и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент между теплоходами «Клавдия» и «Опал» произошло 9 ноября. По предварительным данным, никто из участников происшествия не пострадал.
В настоящее время Волго‑Донская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведомству предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства о безопасности судоходства. По итогам работы будет принято решение о необходимости дополнительных мер реагирования.
