В Ростовской области столкнулись два теплохода

09 ноября 2025, 06:55

Фото: istockphoto / Page Chichester

В результате столкновения двух теплоходов на реке Дон в Ростовской области обошлось без жертв и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.