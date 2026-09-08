Ландшафтный пожар произошел в Оренбургской области, эвакуировали больше 40 человек
В поселке Октябрьский Оренбургской области полыхает ландшафтный пожар, который уже перекинулся на два частных жилых дома. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.
Возгорание на открытой территории стремительно распространилось, в результате чего пламя достигло построек. Спасатели оперативно провели эвакуацию жильцов: из опасной зоны вывели 42 человек. Для 14 из них развернули пункт временного размещения, остальные 28 нашли кров у родственников.
В тушении огня задействовали значительные силы — 78 специалистов и 35 единиц спецтехники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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