Ландшафтный пожар произошел в Оренбургской области, эвакуировали больше 40 человек

08 сентября 2026, 20:16

МЧС: ландшафтный пожар, охватил два жилых дома в Оренбургской области

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В поселке Октябрьский Оренбургской области полыхает ландшафтный пожар, который уже перекинулся на два частных жилых дома. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.





Возгорание на открытой территории стремительно распространилось, в результате чего пламя достигло построек. Спасатели оперативно провели эвакуацию жильцов: из опасной зоны вывели 42 человек. Для 14 из них развернули пункт временного размещения, остальные 28 нашли кров у родственников.



В тушении огня задействовали значительные силы — 78 специалистов и 35 единиц спецтехники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.



Ранее в Новосибирске потушили пламя на территории исправительной колонии. Подробности — в нашем материале.

