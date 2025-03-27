Лавина сошла в Магаданской области, сообщается о 4 погибших

Фото: istockphoto/med_ved
Сход лавины в Магаданской области предварительно унес жизни четырех человек, проинформировали в МЧС России. Еще один человек числится пропавшим без вести. Трагедия произошла в Ягоднинском районе.
«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье», — сказано в сообщении ведомства.По предварительным данным, одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести. Также известно, что на место направились восемь спасателей на ведомственном вертолете Ми-8. Ранее сообщалось о гибели туристов в Египте. Батискаф затонул во время подводной экскурсии. Подробности в нашем материале.
Читайте также:
Паника и давка: батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Что происходило на борту, причины крушения, жертвы
В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины
В Индии женщина наняла киллера, чтобы убить мужа через две недели после свадьбы
Никита Кротов