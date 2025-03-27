В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины

Суд в Гонконге приговорил 42-летнего Лау Кай-пина к пожизненному заключению за убийство своей трехлетней дочери Люн Нга-ше. Суд признал его виновным в жестоком обращении с ребенком, которое привело к ее смерти в июле 2020 года. Об этом пишет «‎SCMP».