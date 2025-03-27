В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины

Фото: iStock/Damian Lugowski
В Южной Корее 24-летний мужчина удерживал в плену девушку и насиловал ее, но попался благодаря стиральной машинке. Об этом сообщает The Korea Times.
По данным издания, девушка нашла в телефоне своего парня фотографии голых женщин и решила с ним расстаться. Однако мужчина оказался не готов к такому повороту событий и держал ее у себя дома и насиловал с марта по апрель прошлого года.
Сначала молодой человек заявлял, что этого не было, а доказательств полицейские найти не могли. Однако однажды они нашли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в доме, где жила пара. На видео стояла стиральная машинка, а в ее дверце отражалось происходящее насилие.
Оказалось, что в момент предъявления обвинения кореец уже находился под судом по делу об изнасиловании своей бывшей девушки, также он обвинялся в насилии над несовершеннолетней.
В итоге насильника приговорили к семи годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы он еще семь лет должен будет носить на ноге электронный браслет.
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Сначала молодой человек заявлял, что этого не было, а доказательств полицейские найти не могли. Однако однажды они нашли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в доме, где жила пара. На видео стояла стиральная машинка, а в ее дверце отражалось происходящее насилие.
Оказалось, что в момент предъявления обвинения кореец уже находился под судом по делу об изнасиловании своей бывшей девушки, также он обвинялся в насилии над несовершеннолетней.
В итоге насильника приговорили к семи годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы он еще семь лет должен будет носить на ноге электронный браслет.
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Элина Позднякова