Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
В Акмолинской области Казахстана 17 августа потерпел крушение легкомоторный самолет «Aerostar R40F» (рег. UP‑LA229). По информации министерства транспорта, в аварии погибли два человека — пилот и пассажир.
Полет выполнялся в рамках авиации общего назначения; возгорания после падения не было. Для установления причин инцидента создана специальная комиссия, на место выехали сотрудники департамента по расследованию происшествий Минтранспорта.
«Aerostar R40F» — двухместный румынский учебно‑спортивный самолет, относящийся к категории легких воздушных судов.
Ранее в СМИ сообщалось о другом инциденте: на борту Airbus A320 рейса «Греция — Дюссельдорф» вскоре после взлёта произошёл хлопок и из левого двигателя вырвалось пламя (по данным немецкой газеты BILD). На борту находились 273 человека; пилотам удалось выполнить экстренную посадку в аэропорту Бриндизи (Италия), пострадавших нет.
Один из пассажиров заявил, что многие на борту были уверены в неминуемой гибели, а одна 30‑летняя туристка успела отправить близким прощальное сообщение. Как отмечает BILD, после вынужденной посадки пассажиров несколько часов держали в зале ожидания без информации и помощи от авиакомпании; позже им сообщили, что будет направлен другой борт.
Читайте также: