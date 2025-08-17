Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

17 августа 2025, 18:47

Легкомоторный самолет разбился в Акмолинской области Казахстана

Фото: istockphoto/Guillaume Auberget

В Акмолинской области Казахстана 17 августа потерпел крушение легкомоторный самолет «Aerostar R40F» (рег. UP‑LA229). По информации министерства транспорта, в аварии погибли два человека — пилот и пассажир.