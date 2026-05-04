Легкомоторный самолет с четырьмя людьми врезался в здание в Бразилии
Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту врезался в здание в Бразилии. Об этом сообщает агентство Reuters.
По предварительным данным, столкновение произошло в районе Сильвейра в городе Белу-Оризонти. В результате авиакатастрофы один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы, с которыми их доставили в больницу.
На опубликованных в сети кадрах видно, как воздушное судно быстро теряет высоту и врезается в стену трехэтажного дома. После столкновения оно получило сильные повреждения. Известно, что непосредственно перед падением пилот успел передать диспетчерам тревожное сообщение.
Ранее сообщалось, что на борту самолета авиакомпании United Airlines, прибывшего в США из Доминиканской Республики, пассажир напал на бортпроводника и попытался проникнуть в кабину пилотов.
Читайте также: