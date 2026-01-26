В Новоуральске отец насмерть забил своего двухмесячного сына за плач
В Новоуральске отец насмерть забил своего двухмесячного сына, который плакал и беспокойно себя вёл. Об этом 26 января сообщили в Telegram-канале «Свердловская полиция».
Согласно материалу, инцидент произошёл 22 октября в квартире на Первомайской улице. Разозлившись на плач младенца, мужчина 2001 года рождения начал наносить своему ребёнку многочисленные удары рукой, в том числе по голове. Это привело к черепно-мозговой травме и мгновенной смерти мальчика.
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве заведомо беспомощного малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что московский суд отправил в СИЗО до 24 марта Александру Шалину, обвиняемую в убийстве своего малолетнего ребенка в столичной квартире. Отмечается, что против своего ареста женщина не возражала.
Читайте также: