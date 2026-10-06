Маленького пропавшего мальчика обнаружили в собачьей конуре в ЕАО
В Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) нашли маленького мальчика, который пропал после ухода в школу. Его обнаружили спящим в собачьей конуре. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, утром ребенок отправился на занятия, но в назначенное время домой не вернулся. Никакой информации о его местонахождении не было. Сначала родители пытались искать сына самостоятельно, но быстро поняли, что без помощи специалистов не справятся. Они обратились в полицию.
Правоохранители подняли на поиски весь личный состав отдела. Сотрудники проверили дворы и улицы и совершенно неожиданно обнаружили парнишку спящим в будке сторожевого пса во дворе его собственного дома. Мальчика передали родным. Сейчас угрозы для его жизни и здоровья нет.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области в аварии с рейсовым автобусом погиб молодой пассажир. Подробности читайте здесь.
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