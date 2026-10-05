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Пальма рухнула на лежаки с российскими туристами в Египте

Фото: iStock/Tunatura

Пальма рухнула на лежаки с россиянами в Египте. Об этом пишет SHOT.



На пляже пятизвёздочного отеля Al Kasr Sahl Hasheesh, расположенного в престижном районе Сахл-Хашиш, сильный ветер повалил дерево. На месте происшествия работают медики. По предварительным данным, пострадавших нет.

Согласно информации источника, октябрь в Хургаде известен своими ветрами: средняя скорость ветра в этом месяце достигает 19–22 км/ч. В начале текущего месяца египетские метеорологи предупреждали о возможных усилениях ветра до 40 км/ч в различных регионах страны.

Ранее сообщалось, что отдыхающие нашли мёртвую акулу на берегу популярного пляжа Камчатки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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