Пальма рухнула на лежаки с российскими туристами в Египте
Пальма рухнула на лежаки с россиянами в Египте. Об этом пишет SHOT.
На пляже пятизвёздочного отеля Al Kasr Sahl Hasheesh, расположенного в престижном районе Сахл-Хашиш, сильный ветер повалил дерево. На месте происшествия работают медики. По предварительным данным, пострадавших нет.
Согласно информации источника, октябрь в Хургаде известен своими ветрами: средняя скорость ветра в этом месяце достигает 19–22 км/ч. В начале текущего месяца египетские метеорологи предупреждали о возможных усилениях ветра до 40 км/ч в различных регионах страны.
Ранее сообщалось, что отдыхающие нашли мёртвую акулу на берегу популярного пляжа Камчатки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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