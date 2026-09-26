Площадь пожара у ТЦ «Лето» в Томске достигла 1,6 тысячи квадратных метров
Пожар у торгового центра «Лето» в Томске охватил 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 17:19 (13:19 мск). Сообщается, что весь район заволокло дымом, а огонь быстро распространяется, несмотря на усилия пожарных. К борьбе с возгоранием привлекли 48 человек и 14 единиц техники.
«Происходит возгорание двухэтажного кирпичного здания и пристройки по адресу: Томск, ул. Нахимова, 8/1. Площадь пожара — 1 600 кв. метров», — заявили в МЧС.Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Якутии. На Эльгинском месторождении произошёл сильный взрыв. В результате ЧП есть погибшие.