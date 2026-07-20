Легковушка с пятью пассажирами вылетела с трассы и перевернулась в Бурятии
В Кабанском районе Бурятии произошла авария с участием автомобиля BMW. В результате ДТП погибли два человека, сообщила местная полиция в телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель превысил скоростной режим и не справился с управлением, после чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась. 17‑летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Сам водитель умер по пути в медицинское учреждение.
Ещё одного пассажира госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Трое других людей, находившихся в автомобиле, не пострадали.
Ранее во Владивостоке пьяный водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Жертвой аварии стал 17-летний юноша.
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